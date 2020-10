L’A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’FC Crotone le prestazioni sportive del calciatore Guillaume Gigliotti.







Difensore di ruolo, Gigliotti è nato a Istres in Francia il 9/11/1989 e in carriera vanta un lungo curriculum in Serie B. Nel campionato cadetto vanta 119 presenze totali con 3 reti segnate e 7 assist. Ha vestito le maglie di Novara, Empoli, Ascoli, Salernitana e Crotone, squadra con la quale ha conquistato, nella passata stagione, la promozione in Serie A.







Da oggi inizia la nuova avventura in gialloblù: Gigliotti ha firmato un contratto biennale con il ChievoVerona, fino al 30/06/2022.