Nicolas Spolli è un nuovo giocatore del Crotone: il difensore arriva dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il comunicato del club calabrese: "Il Football Club Crotone mette a segno un gran colpo per il reparto difensivo! La Società pitagorica comunica infatti di aver acquisito a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto in caso di salvezza, dal Genoa Cfc le prestazioni sportive del calciatore Nicolas Spolli. Il difensore argentino, che il prossimo 20 febbraio compirà 36 anni, porta esperienza e qualità al servizio della squadra pitagorica e nel suo curriculum vanta quasi 200 presenze nella serie A italiana dove ha messo a segno anche 6 reti. Benvenuto nella famiglia rossoblù, Nicolas!".