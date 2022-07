Il Ravenna annuncia di avere raggiunto l'accordo con il Crotone per il trasferimento temporaneo fino al termine della stagione del difensore centrale Cosimo Spezzano, classe 2004: "Sono un giocatore molto dotato fisicamente, mi piace andare a duello con gli attaccanti. Ho scelto Ravenna perché è una grande società e chiunque ho sentito me ne ha parlato veramente bene. Darò il massimo per questa maglia e già dal primo allenamento lavorerò sodo con l'intento di raggiungere insieme alla squadra gli obiettivi ambiziosi della società".