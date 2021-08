Il Football Club Crotone comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il tesserato, un calciatore, è asintomatico ed ha immediatamente abbandonato il ritiro per essere sottoposto ad isolamento domiciliare.

La Società comunica altresì che tutti gli altri membri del gruppo squadra sono risultati negativi ai tamponi.

Sono inoltre state attivate tutte le procedure previste dal protocollo in vigore.