Crotone-Venezia 3-2 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 9' Aramu (V), 35' e 55' Simy (C), 68' Capello (V), 84' Golemic (C)



Crotone (3-5-2): Cordaz; Marrone (26' Cuomo), Spolli, Golemic; Molina (62' Mustacchio), Benali, Barberis, Crociata (80' Zanellato), Mazzotta; Messias, Simy. All. Stroppa.



Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Ceccaroni, Cremonesi; Lollo (88' Di Mariano), Fiordilino, Maleh (82' Zuculini); Aramu; Montalto (59' Bocalon), Capello. All. Dionisi.



Arbitro: Sozza di Seregno



Ammoniti: 28' Montalto (V), 76' Crociata (C), 79' Capello (V), 83' Lollo (V), 89' Zuculini (V)