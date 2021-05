Crotone – Verona 2-1



Marcatori: 2’ Ounas, 74’ Messias, 87’st aut. Molina (V)

Assist: 2’ Simy, 74’ Ounas



Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Magallan; Pereira (72’ Cuomo), Messias, Cigarini (76’ Zanellato), Benali, Molina; Ounas (91’st Petriccione), Simy. All. Cosmi



Verona (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz (46' Faraoni), Gunter, Ceccherini (51' Dimarco); Ruegg (70’st Lasagna), Tameze (46' Salcedo), Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni (70’st Lasagna); Kalinic. All. Juric



Arbitro: Luca Massimi di Termoli;

Assistenti: Berti – Nuzzi; Iv: Marchetti;

Var: Sacchi; Avar: Di Vuolo



Ammoniti: Magallan (C), Marrone (C); Tameze (V), Pereira (C)