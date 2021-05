Crotone-Verona è il posticipo che chiude la 36esima giornata di Serie A. La squadra di Cosmi, già aritmeticamente retrocessa, punta ad abbandonare l'ultimo posto in classifica prima del termine della stagione, vuole rialzarsi invece l'Hellas di Juric che nelle ultime dieci giornate ha conquistato solo cinque punti. Ounas in coppia con Simy, mentre è ballottaggio tra Kalinic e Lasagna, quest'ultimo favorito per una maglia dal 1'.





Oggi, ore 20.45

Tv: Sky Sport Serie A e Sky 251



PROBABILI FORMAZIONI



Crotone (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Rojas, Molina; Ounas, Simy.



Verona (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Lasagna.