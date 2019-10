Crotone-Virtus Entella 3-1 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 27’ e 38’ Simy (C), 63’ Crociata (C), 79’ De Luca G. (E)



Crotone (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Benali, Barberis, Crociata (78' Zanellato), Mazzotta; Messias (71' Vido), Simy (71' Maxi Lopez). All. Stroppa.



Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Sernicola, Pellizzer, Poli (71' Bonini), Chiosa; Eramo (57' Sala), Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Mancosu (66' Morra), De Luca G. All. Boscaglia.



Arbitro: Camplone di Pescara



Ammoniti: 11' Marrone (C), 45'+1' Boscaglia (E), 53' Chiosa (E), 69' Poli (E), 87' Gigliotti (C)



Espulsi: 66' Boscaglia (E)