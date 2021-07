Gianni Vrenna, presidente del Crotone, accoglie Francesco Modesto. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Per lui si tratta di un ritorno a casa è stato uno degli artefici della prima promozione in A. Avrà una doppia veste, allenatore e crotonese. Ha accettato con grande entusiasmo e orgoglio di diventare allenatore del Crotone. Abbiamo fatto un discorso biennale con opzione per il terzo anno perché crediamo in lui per tutto quello che ha mostrato in questi anni da allenatore. Lo abbiamo seguito, ha ed avrà tutto il nostro supporto e la massima fiducia".