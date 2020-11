Il presidente del Crotone Gianni Vrenna è intervenuto a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento per parlare della sfida casalinga persa con la Lazio: "Non abbiamo preso noi la decisione di giocare contro la Lazio mentre in città c'era il pandemonio. Ancora adesso la città è in ginocchio, con voragini e strade impraticabili. Tutti noi ci ricordiamo ancora del '96, ma per fortuna questa volta non ci sono state vittime. Ci inventeremo qualcosa per dare una mano alla città, nell'ambito delle nostre possibilità, proveremo a sostenere chi è stato colpito".