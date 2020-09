Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone, parla di Sebastiano Esposito e Lucien Agoumé, attaccante e centrocampista dell'Inter, a FcInterNews.it: "Sono due profili importantissimi che farebbero comodo al Crotone. Vedremo in asse con l'Inter se riusciremo a fare qualcosa perché sono dei profili davvero importanti, vedremo come andrà. Abbiamo anche altri obiettivi, stiamo cercando di portare più giocatori possibili a casa per far sì che il mister riesca ad allenarli in questo breve tempo. Incontri con l'Inter? Tra i vari impegni ci siamo visti poco, ma sicuramente ci incontreremo, siamo anche grandi amici con il direttore Ausilio. Vedremo se si potrà imbastire una trattativa".