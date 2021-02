Gianni Vrenna, presidente del Crotone, parla a Fctv, commentando così la sessione di mercato dei Pitagorici, chiusa coi colpi Di Carmine e Ounas: "Un mercato difficile ma siamo più che soddisfatti per quello che abbiamo fatto sia nel mercato estivo che a gennaio. Abbiamo portato un giocatore importante come Di Carmine e poi abbiamo preso Ounas che è un fuoriclasse. Appena troveremo la quadra in difesa avremo tutte le possibilità con questa rosa di centrare la salvezza".