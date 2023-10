Lo spogliatoio salva la panchina di Lamberto Zauli al Crotone in Serie C. La società calabrese aveva deciso di esonerare l'allenatore dopo la sconfitta di Taranto, ma i calciatori hanno convinto i dirigenti a cambiare idea. Il capitano Gigliotti ha dichiarato in conferenza stampa: "Vogliamo metterci la faccia. I principali responsabili siamo noi, l'allenatore non c'entra".



Il dirigente Vrenna ha aggiunto: "Il presidente ha accettato e abbiamo fatto dietrofront, ma adesso ci aspettiamo un cambio di passo già nella prossima partita contro il Foggia".