Walter Zenga, allenatore del Crotone, ha parlato nel post partita di Napoli-Crotone ai microfoni di Sky Sport: "Ringrazio i nostri tifosi che ci hanno applaudito fino alla fine. In questo momento è come se fossi morto. Mi dispiace per Crotone e la gente di Crotone. Siamo piccoli ma c’è grande entusiasmo e passione. Alla fine avevamo un calendario difficile e gli altri sono stati più bravi di noi. Adesso è come se avessi preso una coltellata. Ho fatto grande fatica a rialzare i calciatori dal campo e loro hanno dimostrato di poter stare in questa serie A. Bisogna fare i complimenti ai nostri avversari".