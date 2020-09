Prende forma all’improvviso il Crotone di mister Giovanni Stroppa, come ho più volte sostenuto nelle precedenti uscite le capacità di lavorare nell’ombra del diesse Beppe Ursino alla lunga hanno portato i risultati. Dopo il difensore centrale Lisandro Magallan sono stati ufficializzati altri quattro acquisti nel giro di cinque giorni: tre centrocampisti che vanno così a completare la linea mediana e un uomo di fascia di esperienza.



Andando in ordine temporale, considerando per già discusso nella precedente uscita l’ingaggio di Magallan, il primo della lista è il giovane centrocampista Milos Vulic: si tratta di un classe ’96 che arriva da una straordinaria stagione con la maglia della Stella Rossa di Dejan Stankovic, può giocare centrale sulla linea mediana ma anche più avanzato a supporto delle punte. Il giovane serbo sembrava ad un passo dal vestire la maglia del Verona, ma Ursino ha bruciato i tempi lo ha acquistato a titolo definitivo investendo circa due milioni di euro. Sempre sulla linea mediana, qualche giorno dopo, è arrivato il colpo di esperienza che era ormai nell’aria da giorni: Luca Cigarini. Il professore, ormai 34enne, non ha certo bisogno di presentazioni e può considerarsi, in termini tattici, il sostituto di Barberis, ma nettamente più forte e più pronto per questo campionato. Altro ingaggio di esperienza è sicuramente quello di Andrea Rispoli, uomo di fascia che può giocare indifferentemente a destra o a sinistra senza affanni, non certo una cosa da poco per Stroppa. Infine, ultimo in ordine di tempo, il brasiliano Eduardo Henrique da Silva, classe ’95 che arriva in prestito dallo Sporting Lisbona con diritto di riscatto fissato a quattro milioni. Uomo di qualità, come d’altronde quasi tutti i suoi connazionali, è dotato di un ottimo controllo di palla ed è ben strutturato fisicamente. In portogallo ha fatto molto bene, l’Italia è un campionato diverso ma i brasiliani si sono sempre ben adattati al nostro calcio.



Insomma, Magallan, Vulic, Cigarini, Rispoli e Eduardo cinque nomi che rivoluzionano la rosa del Crotone, cinque possibili titolari, o comunque alternative di spessore, che danno a Stroppa maggiore serenità per il futuro. A dirla tutta, in mediana io spero nell’esplosione di Zanellato, un calciatore che considero di qualità superiore e che ancora non ha mostrato tutto il suo valore, ora con maggiore concorrenza potrebbe togliere fuori quella cattiveria che gli è mancata fino ad ora. Cosa serve ancora? Probabilmente un altro centrale difensivo, un altro uomo di fascia e, sicuramente, almeno un altro attaccante. Davanti sembra quasi fatta per il francese, ex Cosenza, Emmanuel Riviere, un affare che potrebbe già chiudersi oggi, penso si tratti un ottimo attaccante che dopo la grande stagione in B potrà dire la sua anche nel massimo campionato. Certo, il peso di Balotelli sarebbe tutt’altra cosa anche in termini di marketing, la trattativa per il momento sembra essersi raffreddata, ma con Ursino mai dire mai, io sono sempre più convinto che Crotone sarebbe la piazza ideale per rilanciarsi.