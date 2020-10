Altro giro, altro poker. Dieci gol subiti in tre partite, due volte 4-1 nelle due gare lontano dallo Scida. Non è certo l’inizio che sognava la famiglia Vrenna, la dura legge della Serie A ha inflitto un brutto colpo ai pitagorici. Certo, però, qualcosa di buono c’è ed è da li che deve ripartire Giovanni Stroppa: la squadra gioca bene, ci sa fare con la palla nei piedi e offre buone trame di gioco. Il problema allora dove sta? A mio avviso sono due i problemi reali, e credo non solo a mio avviso, questa squadra traballa in difesa e fatica a concludere le azioni. Non manca di concretezza, manca proprio di lucidità negli ultimi venti metri. Il 4-1 a Sassuolo è sicuramente bugiardo, ma per alcuni versi rispecchia la fase offensiva dei neroverdi, quelle poche volte che hanno superato la metà campo la difesa rossoblù è andata in tilt e ha sempre subito gol.



La gara in terra emiliana ha messo a nudo nuovamente i problemi legati all’impostazione di gioco, Stroppa deve cambiare e subito, la difesa a tre non è idonea per una squadra che deve salvarsi il Serie A. Non voglio sostituirmi a Stroppa, lui allena in Serie A e lo fa con merito, io sono un semplice commentatore, però mi sento di dire al nostro tecnico di non focalizzarsi troppo sulle sue idee, di adattarsi al campionato e ai giocatori che ha a disposizione. In rosa ci sono diversi terzini propositivi e pronti per la Serie A, mi vengono in mente Reca, Perreira, Rispoli e, perché no, anche Mazzotta, nonostante non sia ancora entrato nell’ottica della nuova stagione. Al centro Magallan e Golemic fanno fatica, un po’ meno Marrone ma anche lui ha commesso delle gravi ingenuità, allora perché non cambiare trama? Io generale credo che questa squadra sia più adatta ad un 4-3-3 che poi si possa trasformare in 4-3-2-1 o 4-3-1-2 è indifferente, gli uomini per ruotare questo schema li ha, ma la base, a mio umile avviso, deve essere quattro uomini dietro e tre in mezzo al campo.





Vrenna ha parlato di interventi sul mercato, è già arrivato Petriccione che giudico un ottimo centrocampista, la linea mediana credo sia il reparto più fornito in questo momento. Il mercato deve tenere conto anche delle assenze di Benali e Riviere, due uomini fondamentali per la corsa salvezza, Stroppa ha chiesto esplicitamente un attaccante (Falco?) ma in questo momento credo che la squadra necessiti con urgenza di un difensore centrale di grande esperienza. Nomi ne circolano tanti e in questo momento le occasioni fioccano, ci sono anche diversi svincolati che potrebbero essere utili alla causa. Certo è che bisogna intervenire e farlo in fretta.