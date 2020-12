Purtroppo per il Crotone però,, con pieno merito. I quattro punti nelle ultime due partite ci avevano fatto credere in qualcosa di positivo nella mentalità della squadra, così non è stato anche se la prova del “Marassi” non è del tutto da buttare. Per buoni tratti del primo tempo la squadra di Stroppa ha mostrato ottime trame di gioco e per un po’ ci ha fatto credere di poterne uscire indenni e forse anche con il bottino pieno. Man mano, però, l’esperienza di Ranieri è venuta fuori, ha capito come bloccare le ripartenze del Crotone e alla lunga la qualità della sua squadra ha fatto sì che la partita pendesse dal lato blucerchiato.D’altronde già prima della partita si sapeva che sarebbe stato difficile in quello stadio che già all’esordio stagionale aveva detto il benservito ai pitagorici con un poker da parte del Genoa.Una mera consolazione, considerando che nonostante il gol del nigeriano l'attacco del Crotone rimane il peggiore del campionato per gol fatti; se l'attacco piange di certo la difesa non ride, visto che quella pitagorica è la seconda più perforata del massimo campionato dietro solo al Torino. Insomma, per il Crotone la situazione è sempre più disperata., Stroppa non può più permettersi errori e la partita non è certo proibitiva. Servono i tre punti, nessun altro risultato potrà andare bene al Crotone se non la vittoria. Vincere significherebbe chiudere l'anno con un morale diverso e affrontare il rientro in campo con un'altra mentalità.