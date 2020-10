Armonia e aria di festa questa settimana in casa Crotone, la squadra ha ripreso nettamente fiducia dopo il punto strappato ai campioni d’Italia della Juventus, anzi, a dirla tutta, si sente nell’aria più il rammarico per due punti persi che gioia per un punto guadagnato. Fatto sta che la prestazione di sabato sera ha ridato slancio e fiducia a tutto l’ambiente, la squadra ha iniziato a fare ciò che chiede il mister ma manca ancora di precisione negli ultimi venti metri: la mole di gioco c’è, la concretezza un po’ meno. Manca una punta di peso? Beh, un attaccante esperto non guasterebbe, Siligardi è un ottimo elemento ma le sue caratteristiche non sono certo quelle di un ariete d’area e allora l’unica speranza rimane Riviere.



Simy ha bisogno di un compagno di reparto per completarsi, un uomo di una certa caratura e io sono più che convinto che Riviere può essere la spalla giusta per il nigeriano. L’attaccante francese è sulla via del recupero, mercoledì è tornato a lavorare col gruppo e il suo rientro non sembra più così lontano, non è esclusa una sua convocazione già per la trasferta di Cagliari. In Sardegna dovrebbe esserci anche un altro ritorno importante, ovvero il jolly offensivo Benali, uomo in più di questa squadra, uno degli elementi più rappresentativi dello scorso anno e, certamente, sarà grande protagonista anche in questa stagione. Con Benali e Riviere il tecnico pitagorico torna ad avere a disposizione due pedine fondamentali, che possiamo tranquillamente definire due "nuovi innesti", e potrà optare anche per diverse soluzioni: il punto con la Juve e il recupero di due infortunanti di lusso, è proprio una settimana positiva per il Crotone.





In conclusione ribadisco la mia fiducia in questa squadra, d’altronde parlavo di salvezza già prima della prestazione con la Juve e ora ne sono ancora più convinto, non tanto per il punto perché può essere anche un caso, ma per la cattiveria e lo spirito di squadra che ho visto in quella partita. Soprattutto ho visto, finalmente, una certa solidità difensiva, l’innesto di Luperto si è rivelato azzeccato e credo che anche Djidji sarà fondamentale per il reparto arretrato.