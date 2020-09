Fattori determinanti per affrontare uno dei campionati più importanti al mondo, il Crotone lo sa bene ma è sta lavorando intensamente per mettersi al pari con le altre. La partita col Milan ha visto dei piccoli passi avanti soprattutto in fase difensiva, mentre un po’ meno si è fatto dal punto di vista offensivo, certo di fronte c’era un avversario di grande caratura e un po' possiamo giustificare l’atteggiamento pitagorico, non è contro queste squadre che devono arrivare i punti salvezza.: dietrononostante sia uno degli acquisti più importanti del mercato estivo.la giovane promessa cresciuta nel Milan non è riuscito ad entrare mai in partita contro la squadra che lo ha visto crescere, quasi sempre in ritardo in fase di non possesso, impacciato con la palla tra i i piedi. Nonostante ciò io continuo a credere a lui, rimane uno dei miei pupilli ma non so se Stroppa la pensa allo stesso modo. Il cambio durante l’intervallo sa di bocciatura e se a questo aggiungiamo che il suo sostituto,, allora è probabile che nella prossima il classe '98 vedrà la partita dalla panchina. Inoltre,che sarebbe una validissima soluzione per Stroppa., anche se non sembra ci siano trattative al momento., uno come lui va lasciato libero e va messo più vicino possibile alla porta.è su questo aspetto che deve lavorare Stroppa e a dargli una mano dovranno essere soprattutto gli esterni: benino il nuovo arrivo Pedro, pochi minuti per Reca che si candida ad essere il nuovo titolare insieme a Rispoli che deve recuperare la forma al 100%, anche se Molina non sta demeritando.ed anche per questo che la pausa farà sicuramente bene ai pitagorici.