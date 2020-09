Nonostante tutto io qualcosa di positivo l’ho visto nella partita di Genova, certo prendere quattro gol all’esordio non è quello che mi aspettavo, a dirla tutto ero convinto di un risultato positivo ma analizzando bene il tutto forse era più che prevedibile.



Tra i punti negativi il più incisivo è senza dubbio la condizione fisica, d’altronde lo stesso Stroppa lo aveva detto alla vigilia: “Siamo ancora indietro”, ed effettivamente si è visto. Poi la difesa, io personalmente non ho mai amato i tre centrali dietro, sono per una classica difesa a quattro e la storia in Serie A ci dice che raramente le difese a tre hanno portato risultati in chiave salvezza, certo c’è chi lo propone con risultati positivi come ad esempio l’Atalanta dell’ex Gasperini ma parliamo di tutt’altra cosa. Il centrocampo a metà tra positivo e negativo: positiva la fase offensiva con tanti passaggi e verticalizzazioni verso le punte, negativa la fase difensiva, troppo distaccamento tra le linee, Zanellato è sembrato quello con maggiori difficoltà, mentre Cigarini si è imposto bene, ma anche lui più in fase offensiva che difensiva. Non mi è dispiaciuta la mezz’ora di Eduardo, appena avrà recuperato la condizione fisica e limato qualche accorgimento tattico, credo che Stroppa avrà a disposizione un grande centrocampista. Benissimo Molina, probabilmente il migliore in campo dei pitagorici.



Come ho detto in apertura qualcosa di positivo l’ho vista ed è stata la fase offensiva, il Crotone ha attaccato sempre dall’inizio alla fine, ha creato tanto anche se ha concretizzato poco ed è da qui che bisogna ripartire. Buono anche il possesso palla, maggiore a quello genoano cosi come il numero di passaggi e diverse buone situazioni create. In sostanza credo che il 4-1 sia un risultato bugiardo per quanto visto in tutti i novanta minuti, chi non ha visto la gara può pensare ad un dominio del Genoa ma non è stato così, giusta la sconfitta ma non in queste proporzioni.

In conclusione sono convinto che una volta recuperati tutti gli uomini la squadra inizierà a girare e fare punti, continuo ad essere pienamente fiducioso. Intanto è arrivato un altro buon elemento esterno che è Pedro Perreiro, un terzino naturale di grande spinta: chissà che Stroppa non si convinca a provare la difesa a 4 con Perreira e Rispoli ai lati.