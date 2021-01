Continuo a ripetere da settembre che il Crotone gioca, il Crotone è bello, il Crotone è coraggioso. Tante mezze verità che vengono coperte dalla dura realtà: il Crotone è ultimo, solo. Ho sempre difeso Stroppa ma è chiaro che il suo modo di giocare non è adatto a questa squadra, non è adatto a chi lotta per salvarsi in Serie A.sono tante le squadre che hanno provato a salvarsi giocando a calcio, a viso aperto, pochissimi però sono i casi in cui l’impresa è riuscita:, che però aveva in rosa importanti calciatori come il trio d’attacco composto da Rambaudi, Baiano e Signori.. Ecco, questo Crotone un po’ ricorda quel Pescara di Sonetti, tanto gioco, tanta qualità ma pochi punti. Tanti, tantissimi sono invece i casi delle squadre che, pur non essendo attrezzate, sono riuscite a salvarsi con un metodo di gioco più “all’italiana”.Così si retrocede da ultimi, del bel gioco non rimarrà nulla, nessuno si ricorderà del bel Crotone ma solo del Crotone retrocesso. La storia viene scritta con i risultati. E’ sempre stato così.