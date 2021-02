Me lo auguro ma purtroppo ho tanti dubbi in merito. A mio avviso i due nuovi arrivi vanno a completare il reparto offensivo che ora e persino troppo affollato considerando la presenza di ben cinque potenziali titolari:Anche se molto spesso abbiamo visto Messias nel ruolo di mezz’ala, dove a mio avviso non rende quanto dovrebbe e fa molta fatica sentendosi “ingabbiato”. Lo stesso Ounas non è proprio una prima punta ma un attaccante esterno, difficile vederlo agire nei cinque di centrocampo a questo punto il suo unico ruolo rimane quello di spalla di un attaccante più fisico.In sostanza credo dunque che per quanto concerne il reparto offensivo la dirigenza crotonese si sia mossa abbastanza bene. Il problema, però, riguarda gli altri reparti.Qualche minima possibilità in questo senso può darla il mercato degli svincolati, dove sono presenti tanti nomi che potrebbero fare comodo alla causa pitagorica, come ad esempioper il centrocampo;per la difesa;come laterali. So che qualche nome di questi è già circolato nei giorni scorsi e spero che possano raggiungere Crotone per portare soprattutto esperienza.Va bene continuare con Stroppa ma spero almeno che qualcuno gli abbia fatto capire che in Serie A non si può giocare in questo modo e il tempo degli esperimenti è finito.. Ho apprezzato ed elogiato il coraggio di Stroppa nella prima parte di campionato, sono stato uno dei pochi a difenderlo sempre esaltando le sue qualità, un grande allenatore, però, deve anche essere bravo a capire i limiti della propria squadra in base all’avversario.Forza Giovanni, dimostra di essere un grande allenatore ed avere diverse idee di calcio.