Niente da fare, Stroppa non si tocca. A questo punto credo che si andrà avanti con lui fino alla fine, senza se e senza ma. Certo, ne usciremo come squadra che fa buon gioco, che fa girare il possesso palla e mette in difficoltà ogni avversario. Su questo siamo d’accordo tutti. Ma i punti? Forse qualcuno ha dimenticato che nel calcio servono i punti e fare punti serve fare risultato. Sono stanco di dire che apprezzo Stroppa e le sue idee, l’ho detto e stradetto il suo grande difetto è quello di focalizzarsi su un solo modo di giocare. Va bene imporre le proprie idee, ma se queste non portano frutti è giusto cambiarle e adattarsi. Adattarsi soprattutto alla squadra che si ha a disposizione, perché con una squadra discreta sono certo che Stroppa si toglierebbe grandi soddisfazioni, ma questo Crotone non può fare questo tipo di calcio. Non voglio essere frainteso, credo che la squadra abbia delle buone basi ma certamente la qualità è inferiore a tantissime altre squadre.



Prendiamo per esempio le gare contro Spezia e Benevento, due squadre di pari livello, ecco in quei casi il Crotone è riuscito ad imporre il proprio gioco, così come anche contro il Parma, un po’ più sofferta in quel caso ma alla fine è riuscito a portare a casa il risultato. Queste sono squadre a cui puoi imporre il tuo gioco. Se poi vai in casa dell’Inter o affronti squadre come Roma e Napoli allo stesso modo con cui affronti le pari livello è quasi scontato che prendi una goleada. Puoi fare anche risultato, ma quante volte? Una su dieci? Non è un più un discorso di uomini e di mercato, perché certamente non sarà qualche innesto a rivoluzionare la squadra, è il concetto base di gioco che va modificato.



A proposito di mercato io credo la squadra abbia bisogno prima di tutto di esperienza, e quando dico esperienza dico esperienza di categoria. Lo stesso Bonazzoli, ormai in dirittura d’arrivo è uno di questi nonostante la sua giovane età. Si parla molto anche di Junker, in questo caso una scommessa e sappiamo bene che di scommesse il diesse Ursino ne ha vinte tante in carriera. Altro nome caldo è quello di Di Francesco, che collezione tattica avrebbe nel 3-5-2 di Stroppa? Forse meglio puntare su Murgia a questo punto, considerando che uno dei due rientrerà nella trattativa che porterà Petriccione alla Spal. Se poi Stroppa sta pensando di cambiare allora Di Francesco può diventare un top per questa squadra, magari in un ipotetico 4-3-3 o un semplice 4-4-2. Ma questa è pura utopia.