Contro l’Udinese ho visto una squadra demotivata, forse la prima volta da inizio stagione, i limiti tecnici ci sono sempre stati, gli errori madornali pure, ma la voglia e l’agonismo raramente sono mancati.. E’ la Serie A, il sogno di una vita e per molti nostri calciatori è la prima esperienza in questo torneo, allora perché deve mancare la voglia di restarci? Il Crotone scende in B ma in singoli devono ambire ad una riconferma nella massima Serie.Allora perché non impegnarsi, non dare il massimo? Non solo per la maglia, ma anche e soprattutto per se stessi, perché ormai solo di questo si tratta.Si può retrocedere anche da ultimi ma bisogno farlo con onore, senza alzare bandiera bianca: siamo un popolo di lottatori, di vincitori, abbiamo dominato la Magna Grecia e i nostri avi, oggi, non sarebbe certo felici di vederci ammainare le armi. Poi chissà, magari con la storia della Super Lega mandano le tre big d’Italia in Serie B e il Crotone, magicamente e senza troppi sforzi si ritrova salvo: ovvio che tutto questo non succederà, è pura utopia, ma il discorso di continuare a lottare non cambia ein tutto questo diventa fondamentale.Poi, come ho già scritto nelle ultime occasioni,che sta disputando un discreto campionato., che purtroppo è fermo a causa di un brutto infortunio e quasi certamente non riuscirà a fare l’esordio nella massima Serie.Attendono una chiamata anche il centrocampista offensivo Antonio Ranieri, il portiere D’Alterio e il difensore Mignogna. Oltre al talento cileno Rojas che vanta già presenze e avrebbe bisogno di più spaziInfine, non si può non parlare dianche il presidenteha voluto dire la sua ​“La Superlega è la fine del calcio in Italia. A questo punto prevarrà unicamente l’aspetto economico a discapito della competizione, il mondo del calcio perderà tutto il suo fascino"