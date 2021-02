come già ripetuto la scorsa settimana è probabile che comunque vada l’ex centrocampista del Milan resterà l’allenatore del Crotone fino al termine della stagione.Eppure nell’aria si respirava un clima di rottura, di rapporto concluso, invece si avanti nonostante la sconfitta, nonostante un netto passo indietro anche in termini di gioco che ne evidenzia, probabilmente, una mancanza di fiducia della squadra nel raggiungere l’obiettivo., ed è proprio per questo che tutti erano in attesa della scelta più logica, il cambio in panchina., forti voci dicono di una lunga chiacchierata conche avrebbe però rifiutato in quanto le sue intenzioni sono quelli di concentrarsi a pieno sul corso di Coverciano per diventare un allenatore a tutti gli effetti., una società ambiziosa che mira a crescere a livello mondiale, non avrebbe avuto senso accettare ora Crotone in una situazione di classifica a dir poco complicata., un altro ex che tornerebbe volentieri sulla panchina della sua città che lo ha lanciato al grande calcio.. Anche a me onestamente non sarebbe dispiaciuto il ritorno di Massimino che con il suo 4-3-3 e la sua voglia di fare avrebbe potuto riportare un po’ ordine tattico e armonia nello spogliatoio., un allenatore “duttile” capace di adattarsi alla squadra e poi, soprattutto, un uomo di polso, un grande stimolatore., un allenatore importante che a mio avviso è molto sottovalutato, però anche lui predilige la difesa a tre e forse in questo momento non sarebbe stata la migliore soluzione.e l’unica speranza è quella che quest’incontro gli sia servito a fargli capire che è importante adattarsi alla squadra che si allena e al tipo di avversario che si affronta, in tal senso qualche timido tentativo di cambio modulo c’è già stato nella parte finale contro il Sassuolo, chissà non si l’avvio di un nuovo inizio.