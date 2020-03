Peter Crouch, ex attaccante, tra le altre, di Liverpool e Tottenham, difende Eric Dier, che dopo l’eliminazione in FA Cup ha aggredito verbalmente un tifoso in tribuna, con l’intervento degli steward che ha evitato il contatto fisico: “Le parole fanno male e possono far saltare i nervi ai calciatori. Solo perchè indossi un paio di scarpini non significa che tu sia immune ai sentimenti o che smetti di voler difendere la tua famiglia. Dier ha esagerato. Ma molti altri, me compreso, avrebbero voluto fare come lui" le sue parole al Daily Mail.