Abbey Clancy, la moglie e compagna di Peter Crouch è stata a lungo la Wags più in vista del calcio inglese. Bionda, alta, fisico statuario, non si è mai nascosta nè agli scatti dei fotografi nè a quelli, a volte indiscreti dei fan.



Intervistato dal The Guardian l'attaccante dello Stoke ha però svelato che Abbey non segue minimamente il calcio: “Non vedo il mio lavoro come un vero lavoro, mi sento molto fortunato. A mia moglie non piace il calcio, una volta mi ha chiamato 10 minuti prima di una partita per chiedermi dove mi trovavo“. Ecco gli scatti della bellissima Abbey nella nostra gallery.