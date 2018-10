Giuseppe Cruciani ha parlato di Juventus a Tutti Convocati, programma in onda su Radio 24. "Il paragone tra Juve e Real mi sembra paragone ad effetto, sarebbe stato sorprendente se la Juve avesse trovato difficoltà contro lo Young Boys", spiega il conduttore radiofonico: "Non è un caso che i tre gol di Dybala siano arrivati in assenza di Ronaldo. Per l'argentino il portoghese è un ostacolo, poi certo possono convivere, ma Ronaldo per carisma, spessore tecnico toglie spazio a Dybala. Moratti presidente Figc? Sarebbe un nome importante, lo farebbe per il bene del calcio italiano. Candidatura non partigiana, ottima.... ma proprio per questo non passerà. Io imposto della Juve in TV? Puttanate, nessuno impone nessuno in televisione".