Cruz: "Castro può diventare un Lautaro, se l'Inter chiamasse sarebbe difficile dire no"

AFP/Getty Images

, attaccante ex diche si affrontano questa sera nella 33esima giornata di campionato, ha parlato a La Gazzetta dello Sport:"Aspetto tutti dentro la partita: molti lo dicono ma poi al momento opportuno devono mostrarlo e dimostrarlo. Resta il fatto che il Bologna è una squadra che gioca bene a calcio e che su Italiano mi ero espresso bene...".- "È leader perché capitano; ma capitano lo è diventato essendo se stesso, dando tutto, aiutando, che sia una corsa o una parola giusta al momento opportuno. Lautaro ha avuto bisogno di tempo, all’inizio della sua avventura, ma s’è preso la leadership perché si fa sentire, perché ha voglia e non la nasconde mai, perché trascina anche quando le cose non vanno nel modo giusto. Uno così è giusto che sia il “faro”. E poi, anche quel che ha detto dopo aver battuto il Bayern (che l'Inter ha due c... così, ndr): certe cose gasano, squadra e tifosi".

"Lautaro è un capitano riconosciuto e rispettato. Castro necessita ancora di tempo ma è giovane, ha vent’anni... E definirlo giovane è non solo evidente ma considero il fatto che già da oggi ha diverse cose di Lautaro: la voglia, la capacità di vedere la porta e di trascinare. Sì, può diventare un Lautaro"."Sarebbe difficile dire di no, ma in fondo lo capirebbero anche i tifosi. Poi è chiaro che la scelta sarebbe solo sua".