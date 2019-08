Nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport, Julio Cruz ha parlato della situazione legata agli attaccanti argentini in Serie A: "Non è la prima volta che succede, la Serie A non è facile per un sudamericano, mi dispiace per quello che si legge. Dybala non lo conosco molto, ma per arrivare a giocare nella Juve ha dimostrato di essere un giocatori importante. Quando però sei in quei club devi sempre confermarti".



SU HIGUAIN - "Penso che Sarri potrebbe essere l'allenatore giusto per tirare fuori il meglio da Higuain. Lo conosce e sa bene come gestirlo. Sarri ha fatto molto bene a Napoli, si è consacrato poi al Chelsea. Ora alla Juventus cercherà di portare il suo gioco, ma è arrivato in una squadra abituata a vincere trofei. Vediamo come andrà. Come interista spero vada bene ai nerazzurri. Icardi? Mi dispiace, ha grandissimi colpi ed è un giocatore importante per l'Inter".