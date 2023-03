Usato sicuro. Il Crystal Palace richiama in panchina Roy Hodgson. L'allenatore inglese (75 anni ex Inter e Liverpool) è pronto a prendere il posto dell'esonerato Patrick Vieira. L'ex ct di Svizzera e Inghilterra aveva già allenato il club londinese per quattro stagioni dal 2017 al 2021.



In Italia era stato anche sulla panchina dell'Udinese nel 2001. La famiglia Pozzo, proprietaria del club friulano, l'anno scorso lo ha ingaggiato per il Watford al posto dell'esonerato Claudio Ranieri.

Hodgson all'Inter nel 1997 ha raggiunto la finale di Coppa Uefa, persa ai rigori contro lo Schalke a San Siro. Durante quella partita battibeccò con l'argentino Javier Zanetti, attuale vicepresidente dell'Inter.