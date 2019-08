Roy Hodgson, allenatore del Crystal Palace, ha parlato del futuro di Wilfried Zaha, attaccante seguito tra le altre dall'Everton: "Siamo contenti di questo, è un giocatore importante per il nostro club. Vogliamo che faccia quello che ha fatto negli ultimi anni. Sapete bene che voleva andare, ma non è andata bene per lui da questo punto di vista. Però è un professionista e ha un contratto con noi, è un giocatore che rispettiamo e penso che anche lui ci rispetti. Il suo problema è con la proprietà, perché voleva andare via ma non è arrivata un'offerta sufficiente a tal fine: deve fare pace con questo fatto, quando firmi un contratto lungo ci si aspetta che tu lo onori ed è questo che ci aspettiamo da lui".