Il decano degli allenatori inglesi Roy Hodgson parla del caso scommesse e di Sandro Tonali: “Mi dispiace per lui e mi dispiace per il Newcastle che devono affrontare questa situazione. Sappiamo che il gioco d'azzardo è un problema nella nostra società. Non lo aiutiamo nel nostro sport poiché nel calcio promuoviamo le scommesse”.