Roy Hodgson ha parlato ai media inglesi della situazione di Zaha, pronto a rompere con il Crystal Palace per trasferirsi all'Arsenal: ''Non mi ha parlato. Non so se ha parlato con il club, ma ora tornerà ed è ancora un nostro giocatore. Non ho ricevuto informazioni dal club e non credo vogliano venderlo. Lo sto aspettando per capire cosa possiamo fare''.