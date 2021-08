Stando a quanto riportato dall'Athletic, il Crystal Palace avrebbe pronta un'offerta di 10 milioni di sterline per assicurarsi il cartellino di Eddie Nketiah. Le eagles infatti sono alla ricerca di un attaccante dopo che nelle prime due partite di Premier League non sono riusciti a segnare neanche un gol. Per il capitano dell'Inghilterra U21 però l'Arsenal vorrebbe almeno 20 milioni di sterline, cifra ritenuta eccessiva ma che potrebbe essere raggiunta se dovesse scatenarsi un'asta, con una squadra tedesca che monitora con attenzione la situazione.