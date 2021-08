Continua la ricerca di rinforzi per il Crystal Palace. Dopo la pesante sconfitta subita per mano del Chelsea, Patrick Vieira ha chiesto alla dirigenza di acquistare Will Hughes, finito fuori rosa nel Watford per aver rifiutato il rinnovo del contratto. Le trattative sono all'inizio, ma data la situazione del 26enne secondo il Daily Mail una buona riuscita della trattativa è molto probabile.