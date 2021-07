Dopo essersi insediato alla panchina del Crystal Palace, Patrick Vieira si sta mettendo subito al lavoro per rinforzare la squadra. Secondo il Daily Record le eagles faranno un tentativo per assicurarsi le prestazioni di Ryan Christie. Il centrocampista ha il proprio contratto in scadenza con il Celtic tra sei mesi e potrebbe quindi essere comprato per un cifra molto contenuta. Su di lui però c'è da battere la concorrenza del Nizza, ex squadra proprio di Vieira.