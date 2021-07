Come riportato dal Daily Mail, il Crystal Palace avrebbe avviato le trattative per Morgan Rogers. L'attaccante del Manchester City classe 2002 ha fatto molto bene in League One (il terzo livello del calcio inglese) con la maglia del Lincoln City e le eagles, che con Vieira stanno attuando un processo di ringiovanimento della rosa, lo avrebbero individuato come il giusto rinforzo. Acquistato dal WBA nel 2019 per circa 8 milioni di sterline, i citizens non lo lasceranno partire per meno di 7.