Come riporta l'Evening Standard, il Crystal Palace è pronto ad offrire al Liverpool un assegno di 9 milioni di euro per Simon Mignolet. Il portiere belga classe 1988, divenuto riserva prima dello sciagurato Karius poi del più talentuoso Allison, ha il contratto in scadenza con i Reds al 30 giugno 2021. Sebbene non disdegni l’idea di rimanere sulla sponda rossa del fiume Mersey, la prospettiva di un posto da titolare lo convincerebbe a sposare una nuova causa.