Crystal Palace, paura per Hodgson: malore durante l'allenamento

Sono giorni di grandissima apprensione in casa Crystal Palace sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista umano. Il pesante ko subito contro il Chelsea ha fatto infatti precipitare le Eagles a soltanto +5 dalla zona retrocessione e, con 3 sconfitte nelle ultime 4, il club stava pensando all'esonero del manager Roy Hodgson.



Proprio l'allenatore inglese storico ex-Inter in Serie A, è però stato vittima oggi di un malore in campo durante l'allenamento di questa mattina. Un problema di salute serio per il 76enne, che ha costretto il Palace ad annullare la conferenza stampa di presentazione del prossimo match di Premier League contro l'Everton (in calendario lunedì sera).