Secondo il Sun, Il Watford avrebbe rifiutato la prima offerta di 5 milioni di sterline per Will Hughes arrivata dal Crystal Palace. Il 26enne si allena con l'U23 da quando ha rifiutato il rinnovo del contratto ed è in uscita da Vicarage Road. Le eagles, data la situazione, non hanno intenzione di alzare la loro offerta, ritenendola appropriata per un giocatore in scadenza la prossima estate. Tocca quindi agli hornets decidere se tenere fuori squadra il centrocampista e perderlo a zero il prossimo anno oppure accettare le richieste del Palace.