Si apre la decima giornata della Premier League. Un autogol e il solito timbro di Son fanno volare il Tottenham. La squadra di Postecoglou passa anche in casa del Crystal Palace e si erge in vetta alla Premier League con un vantaggio di 5 punti sul Manchester City (con una partita in più). Il 2-1 finale porta anche la firma di Ayew che al 94' accorcia le distanze quando però è troppo tardi.