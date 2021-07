In un Q&A sul profilo twitter di ITV Football, Andros Townsend ha confermato che non rinnoverà il suo contratto con il Crystal Palace. Il 29enne infatti ha detto di essere nella fase della carriera in cui deve fare la scelta giusta sia per lui e che per la sua famiglia, per questo si starebbe guardando intorno, dopo aver collezionato 185 presenze e 16 gol in 5 anni con la maglia delle eagles.