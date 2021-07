Secondo il Guardian, il Crystal Palace sarebbe pronto a fare un'offerta per Ozan Kabak. Dopo aver passato la seconda parte della scorsa stagione al Liverpool, i reds hanno deciso che 18 milioni di sterline per il suo riscatto fosse una cifra troppo alta, motivo per cui il difensore è tornato allo Schalke 04. La retrocessione ha però abbassato le richieste del club tedesco, per questo il Crystal Palace potrebbe offrire circa 12 milioni di sterline per portarlo a Londra. Il giocatore interessa anche in Spagna e in Germania, ma al momento non sono arrivate offerte.