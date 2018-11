Viktor Gonchrenko, tecnico del CSKA Mosca, ha parlato nella conferenza stampa in vista della partita di domani sera contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni: "L'entità dell'infortunio di Hernandez? Non possiamo conoscere l'entità vera dell'infortunio ma è comunque un giocatore su cui puntiamo sempre. Le condizioni di Dzagoev? Alan è da tanto tempo che sta male. Pensiamo ai giocatori a disposizione, come giocheremo nei primi minuti e i cambi che faremo. Che tipo di approccio sta preparando? Sia con la Roma che con il Real Madrid abbiamo giocato bene la prima mezz'ora. In questo momento ci vuole esperienza e faremo il nostro meglio. Pronta una marcatura speciale su Dzeko? Oggi è raro che si usi la marcatura a uomo. Dzeko è in forma, domani dovremo essere pronti a fronteggiarlo".