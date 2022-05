Ecco il comunicato del CSKA Mosca sul centrocampista Alan Dzagoev, bandiera del club:



"Alan Dzagoev lascia il PFC CSKA! Il centrocampista russo e il club hanno concordato di rescindere il contratto di comune accordo delle parti. Alan ha giocato per le 397 partite in rossoblu, ha segnato 77 gol, è diventato tre volte campione russo, quattro volte vincitore della Coppa russa e vincitore della Supercoppa russa, è stato riconosciuto come il miglior giovane giocatore della Premier League nel 2008, nove volte nella lista di i migliori 33 giocatori della stagione. Dzaga, grazie di tutto".