Nella sesta e ultima giornata della fase a gironi della Conference League, la Roma di José Mourinho, inserita nel Gruppo C della terza competizione continentale per squadre di club, fa visita al Cska Sofia, in Bulgaria. I giallorossi, già qualificati per la fase a eliminazione diretta della competizione, si giocano a distanza il primo posto con il Bodo/Glimt, che gioca in trasferta contro lo Zorya. Prima degli ultimi 90 minuti, la classifica recita: Bodo/Glimt 11 punti, Roma 10, Zorya 6, Cska 1.



Dove vederla in TV: DAZN, Sky Sport Action, Sky Sport (canale 253 satellite), TV8 (numero 8 del digitale terrestre), e in streaming: DAZN, Sky Go, NOW, tv8.it.



Cska Sofia-Roma, le probabili formazioni



CSKA SOFIA (4-4-2): Busatto; Turitsov, Mattheij, Galabov, Mazikou; Yomov, Muhar, Lam, Wildschut; Carey, Krastev. All. Mladenov.



ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Vina; Cristante, Bove; Zaniolo, Carles Perez, Zalewski; Abraham. All. Mourinho.