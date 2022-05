Nel corso dell'Intervista concessa a Het Laatste Nieuws il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha parlato del futuro di Romelu Lukaku e del momendo difficile che sta vivendo al Chelsea citando anche l'Inter.



"La sua stagione non cambierà quanto è importante per la nostra squadra, ne sono certo. La sua avventura in Italia è stata grandiosa, poi ha deciso di trasferirsi e nessuno poteva prevedere come sarebbe andata. Può capitare di adattarsi meglio o peggio in alcuni spogliatoi. Romelu non deve dimostrare nulla, deve solo superare questo periodo difficile".