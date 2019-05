Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato al Mattino della stagione di Dries Mertens e Timothy Castagne: ​"Dries ha continuato come nelle stagioni precedenti, è stata un’annata molto positiva. Ora è nel suo momento di massima maturità, ma al di là di questo ogni allenatore è felice di lavorare con uno come lui. È riuscito facilmente a passare da Sarri ad Ancelotti, è un calciatore chiave nel Napoli e in nazionale".



SU CASTAGNE - "È maturato in Belgio ed è andato all'estero quando era pronto. Sta imparando molto all'Atalanta e in Serie A, credo sia maturo per un altro salto importante. Lui è stato molto importante nelle ultime due partite di qualificazione agli Europei".