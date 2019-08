Il commissario tecnico della nazionale bosniaca, Robert Prosincecki, ha parlato di Edin Dzeko a Tele Radio Stereo dopo il rinnovo con la Roma: "La scelta di restare in giallorosso? Sicuramente la moglie e i figli hanno influito. Loro hanno sempre detto di sentirsi a casa. Lei stessa lo vede molto più tranquillo e felice dopo il rinnovo. Come ho detto più volte, dal momento del rinnovo vedo un Edin più felice, dentro al progetto Roma. Vedo una squadra che può lottare seriamente per un posto in Champions League, di questo ne ho parlato anche con lui. Fonseca? Lo conosco molto bene, l’ho visto sia con lo Shakhtar che nei diversi club in Portogallo. Mi piace molto il suo gioco, credo che con un tecnico come lui Edin si troverà molto bene. La Juve sicuramente è la squadra favorita: ha comprato bene e con Sarri può crescere. Poi ci sono Napoli e Inter, che in questo momento sono leggermente sotto. Per il quarto posto, credo che la lotta sarà tra Roma, Milan, Atalanta e Lazio"